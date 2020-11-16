Школа № 2 Степанакерта частично функционирует: родители могут зарегистрировать детей

В Арцахе проводится очистка, благоустройство и обезвреживание территорий и строений учебных заведений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство образования, науки и культуры Республики Арцах. Отмечается, что учебный процесс частично восстановлен пока только в Степанакертской школе №2. Родители могут подойти к школе, записать ребенка в соответствующий класс.

“Также сообщаем, что вследствие неукомплектованности преподавательского состава в школе №2 пока преподаваться будут не все общеобразовательные предметы. Призываем наших дорогих учеников продолжать обучение на онлайн платформах до полного восстановления учебного процесса в Арцахе”, - сообщили в министерстве.