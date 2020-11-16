Обеспечение безопасности культурного наследия будет одним из важнейших пунктов переговоров
Обеспечение безопасности культурного наследия, оставшегося под контролем азербайджанских сил, будет одним из важнейших пунктов переговорного процесса.
Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос Николая Багдасаряна.
Депутат отметил, что ряд армянских культурных ценностей остались под контролем азербайджанских войск, поинтересовался, какова будет их судьба.
“В связи с культурными ценностями идет очень интенсивная работа. Есть культурные ценности, которые находятся под контролем армянских сил, там нет опасности или угрозы. Основная проблема связана с церковью Газанчецоц в Шуши”, - сказал премьер.
Пашинян заверил, что они находятся в активном контакте с международным сообществом для обеспечения сохранности культурного наследия. И это тоже будет одним из ключевых моментов в переговорном процессе.
Анна Григорян
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