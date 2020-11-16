Пашинян уверяет, что за последние 5 лет позиция России по вопросу Арцаха не претерпела изменений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что разговоры, якобы, в армяно-российских отношениях что-то не так, и именно поэтому по арцахскому вопросу было принято такое решение - это мифы. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян об этом сказал на заседании НС, отвечая на вопросы депутатов.

“Миф номер один заключается в том, что в армяно-российских отношениях что-то не так, поэтому так и случилось. Официально заявляю, что позиция Российской Федерации по Нагорному Карабаху не изменилась в течение последних 5 лет. Второй миф заключается в том, что если бы я ушел в отставку, то ход войны изменился бы, но я малодушно не использовал эту возможность, предпочтя власть благоприятному исходу боевых действий”, - сказал Пашинян.

Что касается армяно-российских отношений, премьер-министр заверил, что они были, будут, и останутся стратегическими, союзническими, и в этом ни у кого нет сомнений.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с 01:00 10 ноября.

Анна Григорян