Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что будет завоевывать доверие народа конкретными делами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я готова выполнить все, что обещала во время избирательной кампании. Надеюсь на поддержку людей, нам нужна храбрость и вовлеченность, нам нужен патриотический дух. Хочу, чтобы через годы Молдавия не ассоциировалась с коррупцией, нищетой и иммиграцией", - добавила она.

Политик отметила, что вместе с гражданами построит Молдавию, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, где их права, включая право на использование своего языка, будут надежно защищены. Она рассчитывает вместе с другими гражданами построить страну, в которой "компетентные люди будут занимать ключевые должности вне зависимости от этнического происхождения".

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.