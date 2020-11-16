Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

Совет НС обсудит вопрос обращения в КС относительно прекращения полномочий депутата Царукяна

Совет НС обсудит вопрос обращения в КС относительно прекращения полномочий депутата Царукяна

В ходе заседания Совета Национального собрания Армении будет обсужден вопрос обращения в Конституционный суд относительно прекращения полномочий депутата Гагика Царукяна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер НС Армении Лена Назарян.

“Уважаемый г-н Царукян, 16 ноября в 16:00 в 334-ой комнате Национального собрания состоится заседание Совета НС, в повестку которого включен также вопрос обращения в Конституционный суд относительно прекращения полномочий депутата Гагика Царукяна. Прошу явиться на заседание”, - говорится в публикации Лены Назарян.

16 июня 2020 г. Национальное собрание Армении закрытым тайным голосованием лишило руководителя фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации