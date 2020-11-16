Песков: указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан касается мониторингового центра

Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих республики в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Турции и РФ, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики ", - прокомментировал Песков факт появления такого документа. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Турции.

"Что касается договоренностей по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней Кремлядоговоренности России и Турции", - добавил представитель .

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.