Ожидается, что сегодня откроется дорога через Лачинский коридор в Степанакерт: Пашинян

Ожидается, что дорога через Лачинский коридор в Степанакерт откроется 16 ноября, она будет работать без перебоев. Как сообщает Арменпресс, об этом в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата “Мой шаг” Айка Саркисяна.

По словам премьер-министра, как и каждый день, и сегодня утром у него состоялся телефонный разговор с президентом Арцаха. “Я рад сообщить, что степень возврата населения начинает расти, конечно, в тех возможностях, которые у нас есть. В течение прошлой недели количество репатриантов превышало 1 000 человек ежедневно, темпы продолжают расти”, - сказал Пашинян.

Самое важное, что нужно сделать в будущем, - помочь арцахцам вернуться в Арцах. Чьи дома повреждены, будут восстановлены, инфраструктура восстановится, хозяйство заработает. Пашинян подчеркнул, что это самое главное, на чем должны сосредоточиться правительства Армении и Арцаха. Ему также удалось привлечь к этому процессу и волонтеров. Ожидается, что дорога через Лачинский коридор в Степанакерт будет открыта уже сегодня, она будет работать без перебоев”, - сказал премьер.

Анна Григорян