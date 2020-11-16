Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и везет в страну "хорошие новости", сообщил глава латиноамериканского государства Николас Мадуро.

"Вице-президент только что вернулась из Москвы, где провела серию встреч. Одна из них была с производителем и научной лабораторией, которая делает российскую вакцину. Мы гарантировали более 10 миллионов доз... Надеемся, что в январе-феврале-марте-апреле-мае будет 10 миллионов доз. Также Венесуэла будет производить вакцину здесь, мы напряженно работаем над темой", - сказал Мадуро.

При этом на кадрах, которые транслировались в Twitter президента, была показана встреча Родригес с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Она (Родригес – ред.) везет хорошие новости в этом плане… Она меня проинформировала о хороших новостях по всему фронту наших взаимоотношений с Россией и в особенности по тому, зачем я ее отправил в Москву, – достичь соглашений о российской вакцине для миллионов людей. Надеюсь также на китайскую и кубинскую вакцины", - добавил Мадуро.