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В НС Армении запланирована встреча Пашиняна с парламентскими силами

В НС Армении запланирована встреча Пашиняна с парламентскими силами

В Национальном собрании запланирована встреча премьер-министра Николая Пашиняна с тремя парламентскими силами. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила вице-спикер НС Лена Назарян.

“Планируется встреча с премьер-министром”, - сказала Назарян.

Во фракции Национального собрания “Процветающая Армения” сообщили, предложение о встрече с парламентскими политическими силами исходит от премьер-министра.


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