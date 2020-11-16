В НС Армении запланирована встреча Пашиняна с парламентскими силами

В Национальном собрании запланирована встреча премьер-министра Николая Пашиняна с тремя парламентскими силами. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила вице-спикер НС Лена Назарян.

“Планируется встреча с премьер-министром”, - сказала Назарян.

Во фракции Национального собрания “Процветающая Армения” сообщили, предложение о встрече с парламентскими политическими силами исходит от премьер-министра.