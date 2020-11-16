Сирийские беженцы рассказали о жизни в подконтрольных террористам лагерях

Бывшие узники подконтрольных террористам временных лагерей беженцев в сирийской провинции Хомс рассказали, что их держали в нечеловеческих условиях и обходились как с рабами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Под властью боевиков мы жили на положении бесправных рабов. Они могли забрать у нас женщин, могли убить мужчину, это все было. Мы забыли даже, что такое свежие овощи, жили на хлебе и воде. У нас не было возможности помыть детей", - рассказала журналистам Херат Насср Хамруш, которая, как и многие беженцы, живет сейчас в пункте временного размещения в городе Аль-Джамейя.

Пункт в Аль-Джамее принял в основном многодетных женщин – в каждой семье пять, семь малолетних детей. Впервые за долгое время беженцы получили возможность пройти медосмотр и получить места в местных образовательных учреждениях. К зиме сюда завезли новые матрасы, подушки и теплые одеяла

"Регулярно к нам приезжает бригада врачей. При необходимости беженцам бесплатно дают лекарства. Правительство обеспечило их детей квотами в районной школе", - рассказал журналистам, представитель Красного полумесяца, ответственный за этот приют Ферас Сархан.