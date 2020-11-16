Артак Давтян освобожден от должности председателя Комитета военной промышленности
Решением премьер-министра Армении Артак Давтян освобожден от должности председателя Комитета военной промышленности.
“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Артак Давтян освобождается от должности председателя Комитета военной промышленности”, - говорится в решении премьер-министра.
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