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Артак Давтян освобожден от должности председателя Комитета военной промышленности

Артак Давтян освобожден от должности председателя Комитета военной промышленности

Решением премьер-министра Армении Артак Давтян освобожден от должности председателя Комитета военной промышленности.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Артак Давтян освобождается от должности председателя Комитета военной промышленности”, - говорится в решении премьер-министра.


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