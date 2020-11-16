Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". Позднее он сказал, что не признает свое поражение на выборах, Байден, по его утверждению, выиграл только в глазах "лживых СМИ".

"Я победил на выборах!" - написал президент в Twitter.

Его твит получил отметку "в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов".

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.