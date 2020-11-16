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В Ереване совершили посадку 20 самолетов с российскими миротворцами на борту

В Ереване совершили посадку 20 самолетов с российскими миротворцами на борту

Самолеты ВКС России: 18 Ил-76 и 2 124-124 “Руслан” совершили посадку в Ереване.

Самолеты перевозили военнослужащих 15-й миротворческой бригады, а также технику, намеченную в рамках миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Воздушно-космические силы России доставили в Армению 58 единиц бронетранспортеров, внедорожников, автоцистерн и экскаваторов, также и другие средства материально-технического обеспечения.


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