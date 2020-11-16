Испанский теннисист Рафаэль Надаль на итоговом турнире ATP стартовал с победы.

Как передает «Арменпресс», на групповом этапе вторая ракетка мира Надаль со счетом 6:3, 6:4 в двух сетах одержал победу над россиянином Андреем Рублевобым.

Призовой фонд турнира составляет около 6 млн долларов США. Итоговый турнит стартовал 15-го ноября и завершится 22-го В этом году в турнире принимают участие Новак Джокович, Александр Зверев, Данил Медведев, Рафаэль Надаль, Андрей Рублев, Доминик Тим, Роджер Федерер, Стефанос Циципас и Диего Шварцман.