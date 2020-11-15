Президент Армении и наследный принц Абу-Даби обсудили вопросы сотрудничества

Президент Республики Армения Армен Саркисян 15 ноября с краткосрочным (несколько часов) рабочим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в Абу-Даби президент Саркисян встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Зайдом аль Нахайяном. На встрече также присутствовал советник президента ОАЭ по национальной безопасности Тахнун Бин Заид Аль Нахайян.

Шейх Мухаммад бин Зайд аль Нахайян приветствовал визит президента Саркисяна в ОАЭ и передал пожелания президента Объединённых Арабских Эмиратов Халифа Бин Зайд Аль Нахайян: президент ОАЭ пожелал Армении и армянскому народу прогресса и процветания.

Наследный принц выразил поддержку ОАЭ прекращению огня между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду, что это будет способствовать безопасности и стабильности в регионе.

Президент Саркисян поблагодарил шейха Мухаммада бин Зайда аль Нахайяна за слова поддержки, а также за неизменную готовность и практические шаги по дальнейшему развитию отношений между двумя странами на всех уровнях.

Президент Армен Саркисян выразил признательность за поддержку, оказываемую ОАЭ Армении в борьбе с коронавирусом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с укреплением дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами и народами двух стран, в качестве основных направлений развития назвав сферы экономики и инвестиций.

Собеседники также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.