Более половины членов правительства Перу ушли в отставку после массовых протестов

Более половины членов кабинета министров Перу заявили об уходе в отставку после жесткого разгона полицией гражданских манифестаций против отстранения от должности экс-президента страны Мартина Вискарры. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RPP.

По ее информации, из 18 министров сформированного в четверг нового состава правительства с заявлением об отставке обратились 13, в том числе главы Минобороны, МВД, Минюста, Минэкономики и Минздрава.

Массовый уход членов кабмина произошел после того, как стало известно о гибели двух перуанцев в ходе разгона полицией многотысячных субботних протестов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, ежедневные акции протеста начались в Перу после того, как в понедельник парламент страны проголосовал за отстранение экс-президента Мартина Вискарры от должности в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру Конгресса (парламента) Мануэлю Мерино де Ламе, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

На фоне насилия ряд парламентских партий требует отставки Мерино де Ламы. В связи со сложившейся ситуацией Конгресс в воскресенье проведет экстренное заседание для обсуждения вопроса о новой передаче президентской власти.