Артура Ванецяна выпустили на свободу

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение об освобождении бывшего директора Службы национальной безопасности, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами Ванецян сказал: «Справедливость победила на этом этапе».

Артур Ванецян обвиняется по ч. 1 ст. 35-300 (приготовление к узурпации государственной власти), ст. 35-305 (приготовление к убийству государственного, политического или общественного деятеля) и ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) УК Армении.