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Артура Ванецяна выпустили на свободу

Артура Ванецяна выпустили на свободу

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение об освобождении бывшего директора Службы национальной безопасности, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами Ванецян сказал: «Справедливость победила на этом этапе».

Артур Ванецян обвиняется по ч. 1 ст. 35-300 (приготовление к узурпации государственной власти), ст. 35-305 (приготовление к убийству государственного, политического или общественного деятеля) и ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) УК Армении.


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