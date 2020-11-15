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Спецборт авиации МЧС России привез в Ереван аэромобильный госпиталь

Спецборт авиации МЧС России привез в Ереван аэромобильный госпиталь

Спецборт авиации МЧС России привез в Ереван аэромобильный госпиталь. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство «Sputnik», в персонал входят 30 человек, которые будут координировать действия по оказанию помощи гражданскому населению.

Спецборт авиации МЧС России вылетел в Армению из подмосковного Жуковского.

Приезжающая группа МЧС России войдет в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте.

По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС России примет участие в оказании помощи населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. 

Также в готовность приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров МЧС России и 20 единиц техники. При необходимости оказания медицинской помощи местному населению ведомство готово направить аэромобильный госпиталь.


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