Спецборт авиации МЧС России привез в Ереван аэромобильный госпиталь. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство «Sputnik», в персонал входят 30 человек, которые будут координировать действия по оказанию помощи гражданскому населению.

Спецборт авиации МЧС России вылетел в Армению из подмосковного Жуковского.

Приезжающая группа МЧС России войдет в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте.

По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС России примет участие в оказании помощи населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Также в готовность приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров МЧС России и 20 единиц техники. При необходимости оказания медицинской помощи местному населению ведомство готово направить аэромобильный госпиталь.