Президент Армении провел встречу с наследным принцем Абу-Даби

В Абу-Даби президент Армении Армен Саркисян встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Зайдом аль Нахайяном. Как сообщает Арменпресс, активно освещающий события в ОАЭ Хасан Саджвани написал об этом на своей странице в Twitter, опубликовав фото с встречи.

«Лидеры двух стран обсудили вопросы укрепления отношений между двумя странами. Шейх Мохаммед также выразил поддержку ОАЭ прекращению огня между Арменией и Азербайджаном, а также мира и стабильности в регионе», - написал Саджвани.

Both leaders discussed strengthening the relationship between our two countries. Sheikh Mohamed also expressed UAE’s support for a ceasefire between #Armenia and #Azerbaijan, and peace and stability in the region. pic.twitter.com/e3LB8XB0c7