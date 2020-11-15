Бывшему депутату Национального Собрания Армении, экс-главе парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграму Багдасаряну предъявлено обвинение, подано ходатайство о его задержании. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил защитник Ваагн Гаспарян.

Он отметил, что в случае совершения преступления подготовка преступления предполагает действия конкретного человека, и непонятно, что сделал его клиент.

Он также сообщил, что судебное заседание, в ходе которого должно было обсуждаться решение о задержании, перенесено в связи с необходимостью ознакомления с материалами. Судебное заседание назначено на 15 ноября в 18:30.

Ваграм Багдасарян обвиняется по ч. 1 ст. 35-300 (приготовление к узурпации государственной власти), ст. 35-305 (приготовление к убийству государственного, политического или общественного деятеля) и ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) УК Армении.