15 ноября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана.

В развитие контактов президентов В.В.Путина и И.Г.Алиева министры подробно рассмотрели ход выполнения Совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября с.г. о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента Вооруженных Сил Российской Федерации и организации его работы «на земле».

По просьбе Д.А.Байрамова российский министр сообщил об основных направлениях работы во исполнение указа Президента Российской Федерации от 13 ноября с.г. «О создании межведомственного центра гуманитарного реагирования».

Министры также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе.