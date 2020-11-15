Состоялся телефонный разговор Армена Саркисяна с сопредседателем Попечительского совета ААА

Президент Республики Армения Армен Саргсян провел телефонный разговор с сопредседателем Попечительского совета Армянской Ассамблеи Америки Ваном Григоряном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента РА.

Собеседники говорили о последних событиях вокруг Арцаха и в этом контексте - о ситуации в стране. Ван Григорян сказал, что они глубоко обеспокоены подписанием трехстороннего заявления и его положениями.

Президент Саркисян отметил, что сегодня в Арцахе есть множество проблемы, особенно гуманитарных, и решить эти проблемы можно только на основе национального единства и совместных усилий.

Президент Саркисян и Ван Григорян обменялись мнениями и по другим приоритетам общеармянской повестки дня.