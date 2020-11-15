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Отсрочена дата вывода армянских войск из Карвачара

Отсрочена дата вывода армянских войск из Карвачара

Срок вывода армянских войск из Карвачара продлен.

По некоторым данным, новая дата назначена на 25 ноября - вместо 15 ноября.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября, в 01:00 часов российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1960 российских военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.


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