Суд рассмотрит правомерность ареста Артура Ванецяна 15 ноября

Вопрос о правомерности ареста лидера партии «Айреник», бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна будет рассмотрен 15 ноября в 16:00 в суде общей юрисдикции Еревана, резиденция «Шенгавит».

Об этом, как передает Арменпресс, сообщила адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

Артур Ванецян, бывший директор Службы национальной безопасности и лидер партии «Айреник», был арестован по подозрению согласно ч. 2 ст. 38-235 Уголовного кодекса РА (соучастие в незаконном приобретении, реализации, хранении, транспортировке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 35-300 (подготовка узурпации власти), ст. 35-305 (подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля).