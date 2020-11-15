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Суд рассмотрит правомерность ареста Артура Ванецяна 15 ноября

Суд рассмотрит правомерность ареста Артура Ванецяна 15 ноября

Вопрос о правомерности ареста лидера партии «Айреник», бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна будет рассмотрен 15 ноября в 16:00 в суде общей юрисдикции Еревана, резиденция «Шенгавит».

Об этом, как  передает Арменпресс, сообщила адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

Артур Ванецян, бывший директор Службы национальной безопасности и лидер партии «Айреник», был арестован по подозрению согласно  ч. 2 ст. 38-235 Уголовного кодекса РА (соучастие в незаконном приобретении, реализации, хранении, транспортировке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств),  ч. 1 ст. 35-300  (подготовка  узурпации власти),  ст. 35-305 (подготовка   убийства государственного, политического или общественного деятеля).

 


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