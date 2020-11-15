Температура воздуха в республике понизится на 4-6 градусов
15 и 20 ноября на территории республики осадков не ожидается, 16-19 ноября в некоторых регионах ожидаются осадки.
Ветер северо-западный, 3-8 м / с.
Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС РА, днем 19 ноября температура воздуха понизится на 4-6 градусов тепла.
15, 16-20 ноября в Ереване осадков не ожидается.
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