Температура воздуха в республике понизится на 4-6 градусов

15 и 20 ноября на территории республики осадков не ожидается, 16-19 ноября в некоторых регионах ожидаются осадки.

Ветер северо-западный, 3-8 м / с.

Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС РА, днем 19 ноября температура воздуха понизится на 4-6 градусов тепла.

15, 16-20 ноября в Ереване осадков не ожидается.