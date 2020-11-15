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Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах объявила новые имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.

  1. Оганесян Оганес Марзпетович, род. в 2001 г.
  2. Манукян Микаэл Эдуардович, род. в 2001 г.
  3. Резервист Григорян Паруйр Аветикович, род. в 1984г.
  4. Гукасян Мгер Ашхархабекович, род. в 2000 г.
  5. Овакимян Ваге Сейранович, род. в 2001 г.
  6. Мусаелян Вардан Самвелович, род. в 2002 г.
  7. Арутюнян Арутюн Арменович, род. в 2001 г.
  8. Аракелян Арен Маратович, род. в 2000 г.
  9. Селимян Аргам Аракелович, род в 2001 г.
  10. Саркисян Гарегин Арменович, род. в 1996 г.
  11. Степанянн Тарон Арсенович, род. в 1992 г.
  12. Оганесян Егиш Максимович, род. в 1989 г.
  13. Доброволец Манукян Арарат Размикович, род. в 1971 г.
  14. Доброволец Галаян Арташ Жораевич, род. в 1978 г.
  15. Доброволец Апресян Арсен Владимирович, род. в 1978 г.
  16. Саркисян Максим Виленович, род. в 1990 г.
  17. Петросян Хачик Грачикович, род. в 1987 г.
  18. Бегларян Ален Егишевич, род. в 2000 г.
  19. Резервист Багдасарян Армен Робертович, род. в 1997 г.
  20. Саркисян Арсен Артемович, род. в 2001 г.
  21. Акопян Генрик Гургенович, род. в 2002 г.
  22. Мхеян Вааг Мартикович, род. в 2001 г.
  23. Багдасарян Давид Арменович, род. в 1996 г.
  24. Инджигулян Геворг Ованесович, род. в 1993 г.
  25. Геворгян Альберт Ваагович, род. в 1986 г.
  26. Папикян Ваагн Жораевич, род. в 1969 г.
  27. Резервист Аветисян Артур Мнацаканович, род. в 1972 г.
  28. Доброволец Мартиросян Рубен Размикович, род. в 1972 г.
  29. Доброволец Зограбян Армен Вальтерович, род. в 1972 г.
  30. Резервист Тумасян Вааг Арамович, род. в 1981 г.
  31. Резервист Алишян Ованес Арменакович, род. в 1998 г.
  32. Резервист Халатян Артур Аршакович, род. в 1988 г.
  33. Резервист Овакимян Ара Рубикович, род. в 1998 г.
  34. Резервист Хачатрян Арутюн Робертович, род. в 1997 г.
  35. Карапетян Айк Радикович, род. в 1977 г.
  36. Григорян Нарек Араикович, род. в 1992 г.
  37. Манукян Гагик Саркисович, род. в 1994 г.
  38. Мкртчян Артем Александрович, род. в 2000 г.
  39. Асирян Аркадий Ваанович, род. в 2001 г.
  40. Унусян Гамлет Гарикович, род. в 2000 г.
  41. Егоян Самвел Варужанович, род. в 2002 г.
  42. Мелоян Вануш Хачикович, род. в 2000 г.
  43. Дадамян Размик Сергеевич, род. в 1996 г.
  44. Доброволец Агаджанян Эрик Баширович, род. в 1984
  45. Доброволец Вардазарян Арцруник Вардазарович, род. в 1958 г.
  46. Доброволец Степанян Сережа Никогосович, род. в 1983 г.
  47. Доброволец Сагателян Севак Мушегович, род. в 1977 г.
  48. Доброволец Амбарцумян Артур Самвелович, род. в 1978 г.
  49. Доброволец Армаганян Александр Ашотович, род. 1967
  50. Доброволец Матевосян Давид Гевондович, род. в 1960 г.
  51. Доброволец Балян Арам Камоевич, род. в 1992 г.

До этого Армия обороны Арцаха объявила имена 1383 погибших. 14 ноября пресс-секретарь Минздрава  Армении Алина Никогосян сообщила, что к настоящему времени судебно-медицинская служба обследовала тела 2317 погибших военнослужащих, спеди которых -  неидентифицированные.


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