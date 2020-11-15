Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
12:41, 15 Ноябрь, 2020
Армия обороны Республики Арцах объявила новые имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.
- Оганесян Оганес Марзпетович, род. в 2001 г.
- Манукян Микаэл Эдуардович, род. в 2001 г.
- Резервист Григорян Паруйр Аветикович, род. в 1984г.
- Гукасян Мгер Ашхархабекович, род. в 2000 г.
- Овакимян Ваге Сейранович, род. в 2001 г.
- Мусаелян Вардан Самвелович, род. в 2002 г.
- Арутюнян Арутюн Арменович, род. в 2001 г.
- Аракелян Арен Маратович, род. в 2000 г.
- Селимян Аргам Аракелович, род в 2001 г.
- Саркисян Гарегин Арменович, род. в 1996 г.
- Степанянн Тарон Арсенович, род. в 1992 г.
- Оганесян Егиш Максимович, род. в 1989 г.
- Доброволец Манукян Арарат Размикович, род. в 1971 г.
- Доброволец Галаян Арташ Жораевич, род. в 1978 г.
- Доброволец Апресян Арсен Владимирович, род. в 1978 г.
- Саркисян Максим Виленович, род. в 1990 г.
- Петросян Хачик Грачикович, род. в 1987 г.
- Бегларян Ален Егишевич, род. в 2000 г.
- Резервист Багдасарян Армен Робертович, род. в 1997 г.
- Саркисян Арсен Артемович, род. в 2001 г.
- Акопян Генрик Гургенович, род. в 2002 г.
- Мхеян Вааг Мартикович, род. в 2001 г.
- Багдасарян Давид Арменович, род. в 1996 г.
- Инджигулян Геворг Ованесович, род. в 1993 г.
- Геворгян Альберт Ваагович, род. в 1986 г.
- Папикян Ваагн Жораевич, род. в 1969 г.
- Резервист Аветисян Артур Мнацаканович, род. в 1972 г.
- Доброволец Мартиросян Рубен Размикович, род. в 1972 г.
- Доброволец Зограбян Армен Вальтерович, род. в 1972 г.
- Резервист Тумасян Вааг Арамович, род. в 1981 г.
- Резервист Алишян Ованес Арменакович, род. в 1998 г.
- Резервист Халатян Артур Аршакович, род. в 1988 г.
- Резервист Овакимян Ара Рубикович, род. в 1998 г.
- Резервист Хачатрян Арутюн Робертович, род. в 1997 г.
- Карапетян Айк Радикович, род. в 1977 г.
- Григорян Нарек Араикович, род. в 1992 г.
- Манукян Гагик Саркисович, род. в 1994 г.
- Мкртчян Артем Александрович, род. в 2000 г.
- Асирян Аркадий Ваанович, род. в 2001 г.
- Унусян Гамлет Гарикович, род. в 2000 г.
- Егоян Самвел Варужанович, род. в 2002 г.
- Мелоян Вануш Хачикович, род. в 2000 г.
- Дадамян Размик Сергеевич, род. в 1996 г.
- Доброволец Агаджанян Эрик Баширович, род. в 1984
- Доброволец Вардазарян Арцруник Вардазарович, род. в 1958 г.
- Доброволец Степанян Сережа Никогосович, род. в 1983 г.
- Доброволец Сагателян Севак Мушегович, род. в 1977 г.
- Доброволец Амбарцумян Артур Самвелович, род. в 1978 г.
- Доброволец Армаганян Александр Ашотович, род. 1967
- Доброволец Матевосян Давид Гевондович, род. в 1960 г.
- Доброволец Балян Арам Камоевич, род. в 1992 г.
До этого Армия обороны Арцаха объявила имена 1383 погибших. 14 ноября пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян сообщила, что к настоящему времени судебно-медицинская служба обследовала тела 2317 погибших военнослужащих, спеди которых - неидентифицированные.
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