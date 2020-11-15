Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах объявила новые имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.

Оганесян Оганес Марзпетович, род. в 2001 г. Манукян Микаэл Эдуардович, род. в 2001 г. Резервист Григорян Паруйр Аветикович, род. в 1984г. Гукасян Мгер Ашхархабекович, род. в 2000 г. Овакимян Ваге Сейранович, род. в 2001 г. Мусаелян Вардан Самвелович, род. в 2002 г. Арутюнян Арутюн Арменович, род. в 2001 г. Аракелян Арен Маратович, род. в 2000 г. Селимян Аргам Аракелович, род в 2001 г. Саркисян Гарегин Арменович, род. в 1996 г. Степанянн Тарон Арсенович, род. в 1992 г. Оганесян Егиш Максимович, род. в 1989 г. Доброволец Манукян Арарат Размикович, род. в 1971 г. Доброволец Галаян Арташ Жораевич, род. в 1978 г. Доброволец Апресян Арсен Владимирович, род. в 1978 г. Саркисян Максим Виленович, род. в 1990 г. Петросян Хачик Грачикович, род. в 1987 г. Бегларян Ален Егишевич, род. в 2000 г. Резервист Багдасарян Армен Робертович, род. в 1997 г. Саркисян Арсен Артемович, род. в 2001 г. Акопян Генрик Гургенович, род. в 2002 г. Мхеян Вааг Мартикович, род. в 2001 г. Багдасарян Давид Арменович, род. в 1996 г. Инджигулян Геворг Ованесович, род. в 1993 г. Геворгян Альберт Ваагович, род. в 1986 г. Папикян Ваагн Жораевич, род. в 1969 г. Резервист Аветисян Артур Мнацаканович, род. в 1972 г. Доброволец Мартиросян Рубен Размикович, род. в 1972 г. Доброволец Зограбян Армен Вальтерович, род. в 1972 г. Резервист Тумасян Вааг Арамович, род. в 1981 г. Резервист Алишян Ованес Арменакович, род. в 1998 г. Резервист Халатян Артур Аршакович, род. в 1988 г. Резервист Овакимян Ара Рубикович, род. в 1998 г. Резервист Хачатрян Арутюн Робертович, род. в 1997 г. Карапетян Айк Радикович, род. в 1977 г. Григорян Нарек Араикович, род. в 1992 г. Манукян Гагик Саркисович, род. в 1994 г. Мкртчян Артем Александрович, род. в 2000 г. Асирян Аркадий Ваанович, род. в 2001 г. Унусян Гамлет Гарикович, род. в 2000 г. Егоян Самвел Варужанович, род. в 2002 г. Мелоян Вануш Хачикович, род. в 2000 г. Дадамян Размик Сергеевич, род. в 1996 г. Доброволец Агаджанян Эрик Баширович, род. в 1984 Доброволец Вардазарян Арцруник Вардазарович, род. в 1958 г. Доброволец Степанян Сережа Никогосович, род. в 1983 г. Доброволец Сагателян Севак Мушегович, род. в 1977 г. Доброволец Амбарцумян Артур Самвелович, род. в 1978 г. Доброволец Армаганян Александр Ашотович, род. 1967 Доброволец Матевосян Давид Гевондович, род. в 1960 г. Доброволец Балян Арам Камоевич, род. в 1992 г.

До этого Армия обороны Арцаха объявила имена 1383 погибших. 14 ноября пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян сообщила, что к настоящему времени судебно-медицинская служба обследовала тела 2317 погибших военнослужащих, спеди которых - неидентифицированные.