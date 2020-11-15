Китай и страны АСЕАН подписали Соглашение об экономическом партнерстве
Китай, 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Церемония подписания состоялась на полях ежегодного саммита стран АСЕАН в видеоформате.
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