Китай и страны АСЕАН подписали Соглашение об экономическом партнерстве

Китай, 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания состоялась на полях ежегодного саммита стран АСЕАН в видеоформате.