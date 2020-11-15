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Китай и страны АСЕАН подписали Соглашение об экономическом партнерстве

Китай и страны АСЕАН подписали Соглашение об экономическом партнерстве

Китай, 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает   РИА Новости.

Церемония подписания состоялась на полях   ежегодного   саммита стран  АСЕАН в видеоформате.

 


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