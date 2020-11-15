Стартовал исследовательский проект по правам человека и действиям наемных террористов в Арцахе

В рамках Программы по правам человека и миростроительства Института исследований в области прав человека при Колумбийском университете стартовал исследовательский проект «Права человека - Действия наемных террористов в Арцахе (Нагорный Карабах)».

Как передает Арменпресс, согласно заявлению Института исследований при сотрудничестве с Защитником прав человека Арцаха, проект будет основан на первичных источниках доказательств преступлений против человечности и других злодеяний, совершенных Азербайджаном и Турцией, а также поддерживаемыми Турцией исламистскими боевиками против армян. Проект поддержала Армянская ассамблея Америки.

Отмечается, что вооруженные силы Азербайджана напали на Нагорный Карабах 27 декабря 2020 года. Их поддержали турецкие военные, наемники, вооруженные беспилотниками, тяжелой артиллерией, ракетными системами и спецназом.

По данным Сирийского исследовательского центра по правам человека, Турция перебросила 2000 исламистских джихадистов из Сирии и Ливии. Последним обещали награду за убийство армян. Различные спецслужбы и международные СМИ также подтвердили, что террористам обещали вознаграждение за обезглавливание.

Отмечается, что в результате политики Азербайджана более 1400 армянских военнослужащих и мирных жителей были убиты и более 100 тысяч - депортированы. Армянские церкви также подвергаются нападениям. Есть множество фактов, согласно которым азербайджанцы проявили бесчеловечное обращение с армянскими пленными. Азербайджан также применил запрещенное оружие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция будет и впредь связана с Азербайджаном дружественными и братскими узами - всеми средствами и всем сердцем.

По словам Защитника прав человека Арцаха Артака Бегларяна, любое лицо или организация, заявляющие о защите прав человека, должны защищать их без ограничений, особенно если под угрозой находится уязвимое и незащищенное население.