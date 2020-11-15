В столкновении сторонников и противников Трампа ранен 20-летний мужчина

В Вашингтоне 20-летний мужчина получил травму в ходе столкновений между сторонниками и противниками Трампа. Он госпитализирован. Сообщается, что он получил ранение в спину.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Washington Post.

14 ноября в столице США Вашингтоне прошел митинг сторонников президента США Дональда Трампа.

Столкновение между сторонниками Трампа и протестующими против Трампа произошло в пяти кварталах от Белого дома и длилось несколько минут, прежде чем на место прибыла полиция.

«По данным управления пожарной охраны округа Колумбия, 20-летний мужчина получил ножевое ранение в спину во время столкновения, он доставлен в больницу с серьезными травмами», - пишет газета.