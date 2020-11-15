ДТП на проспекте Мясникяна: есть пострадавшие

14-го ноября в 05։04 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на проспекте Мясникяна в Ереване произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

На место выехали 2 боевых расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда и отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Mercedes C (водитель Сатеник Б., 1998 г/р) и Mercedes C (водитель Самвел А., 1994 г/р).

До прибытия спасателей водители самостоятельно выбрались из машин и были госпитализированы в 1 клинический комплекс «Гераци», где медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.