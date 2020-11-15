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ДТП на проспекте Мясникяна: есть пострадавшие

ДТП на проспекте Мясникяна: есть пострадавшие

14-го ноября   в 05։04 часов   в  Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  на  проспекте  Мясникяна  в Ереване произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима  помощь спасателей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

На место выехали 2 боевых расчета Ереванского управления  пожарно-спасательного отряда  и отряд для  проведения специальных работ Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили  Mercedes C  (водитель Сатеник Б., 1998 г/р) и Mercedes C  (водитель Самвел А., 1994 г/р).

До прибытия  спасателей водители самостоятельно выбрались из машин и были  госпитализированы в  1 клинический комплекс «Гераци», где  медики оценили их состояние  как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.

 


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