COVID-19: число подтвержденных случаев в мире превысило 54 млн СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 54 миллиона 328 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 1 миллион 318 тысяч человек. Выздоровели более 37 миллионов 871 тысяча человек.

В США зарегистрировано 11 миллионов 226 тысяч 038 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь - 251 256 человек. По этому показателю также США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев заболевания в Индии, находящейся на втором месте по общему показателю, достигло 8 миллионов 814 тысяч 902, число смертей - 129 тысяч 674. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились в общей сложности 5 миллионов 848 тысяч 959 человек. В этой стране от инфекции умерло 165 тысяч 673 человека. Число подтвержденных случаев во Франции, которая находится на четвертом месте по количеству инфицированных, составляет 1 миллион 954 тысячи 599, а количество смертей в результате заражения - 44 тысячи 246. Далее идет Россия с 1 млн 903 тыс 253 случаями. С момента вспышки коронавируса в России умерло 32/834 человека.

Общее количество подтвержденных случаев в Испании - 1 миллион 492 тысячи 608, количество смертей - 40 тысяч 769. В первую десятку входят также Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.

Среди стран региона выделяется Иран, где зарегистрировано 749 525 случаев заражения и 41 034 случая смерти. Турция находится на 25 месте. Здесь зарегистрировано 411 055 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 11 418 человек умерли от инфекции. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 76 658 человек, 669 человек умерли здесь с момента вспышки инфекции.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 61-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 86 338, из которых 81 319 выздоровели. Число погибших - 4634 человека.

Вспышка нового коронавируса была зарегистрирована в центральном Китае в конце 2019 года и с тех пор распространилась на более чем 215 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.