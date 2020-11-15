В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
09:34, 15 Ноябрь, 2020
В рамках российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе в Ереван прибыли два российских военно-транспортных самолета Ан-124 с бронетехникой и миротворцами.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.
«Самолеты доставили 10 бронемашин БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, около 30 военнослужащих миротворческого объединения», - говорится в сообщении.
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