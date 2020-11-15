Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами

В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами

В рамках российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе в Ереван прибыли два российских военно-транспортных самолета Ан-124 с бронетехникой и миротворцами.  

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

«Самолеты доставили 10 бронемашин БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, около 30 военнослужащих миротворческого объединения», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации