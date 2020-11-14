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Дадиванк находится под контролем российских миротворцев и монастырю ничего не угрожает

Дадиванк находится под контролем российских миротворцев и монастырю ничего не угрожает

Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев и монастырю ничего не угрожает. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

«В настоящее время в монастыре находится несколько священнослужителей, которые будут продолжать и регулярно совершать церковные службы», - написал иерей Ваграм Меликян.


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