Дадиванк находится под контролем российских миротворцев и монастырю ничего не угрожает

Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев и монастырю ничего не угрожает. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

«В настоящее время в монастыре находится несколько священнослужителей, которые будут продолжать и регулярно совершать церковные службы», - написал иерей Ваграм Меликян.