В Карабахе двое граждан Азербайджана подорвались на мине

Двое граждан Азербайджана подорвались на мине на территории Физулинского района, перешедшей под контроль Баку после эскалации в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила генпрокуратура Азербайджана.

"Братья Ясин и Асиф Ахмедовы подорвались на мине в Физулинском районе. Ясин Ахмедов умер на месте, его брат Асиф госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

В генпрокуратуре Азербайджана отметили, что по факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Али подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября, с 01:00 часов, российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. В целом планируется задействовать 1960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц техники и спецтехники.