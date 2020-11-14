Баронесса Кокс подчеркнула важность шагов международного сообщества в связи с гуманитарным кризисом

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства баронессой Кэролайн Кокс. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Араик Арутюнян выразил баронессе Кокс признательность за ее содействие народу Арцаха в самый сложный момент и за гуманитарную деятельность в Арцахе.

Президент Арцаха сообщил, что на встрече детально обсуждались масштабная агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха с непосредственным привлечением Турции и иностранных боевиков-наемников, последние развития вокруг азербайджанско-арцахского конфликта, заявление о полном прекращении всех боевых действий, подписанного 10-го ноября лидерами Армении, Азербайджана и России, положения этого документа и последовавшие развития.

Баронесса Кэролайн Кокс представила шаги, предпринятые ею во время войны на различных международных площадках, для должного осуждения преступного поведения Азербайджана представления справедливой борьбы народа Арцаха за свои права и свободы. Она также подчеркнула необходимость реализации со стороны международного сообщества мер на местах для преодоления создавшегося в Арцахе гуманитарного кризиса.