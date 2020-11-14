Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены работы по запуску института конфискации незаконно нажитого имущества.

“Прошло более двух месяцев с тех пор, как в Армении де-юре была введена в действие система и законодательство о конфискации незаконно нажитого имущества. Цель нашего сегодняшнего обсуждения - понять, чего мы достигли с точки зрения внедрения этого института, насколько он готов к полноценной работе и что в этом плане предстоит сделать в ближайшее время”, - сказал премьер-министр в начале встречи.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было доложено, что действующий отдел по конфискации имущества незаконного происхождения при генеральной прокуратуре работает над расследованием уголовных дел и пополнением доказательной базы. Вышеуказанные работы выполняются в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами.

Премьер-министр отметил важность эффективного осуществления процесса конфискации имущества незаконного происхождения и подчеркнул необходимость последовательного сотрудничества с соответствующими органами.