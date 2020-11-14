Сборная Армении по футболу прибыла в Грузию
Сборная Армении и делегация ФФА прибыли в Грузию, где 15 ноября состоится матч 5-го тура 2-й группы С Лиги Наций УЕФА Грузия-Армения.
Об этом Арменпресс сообщили в Федерации футбола Армении.
К сожалению, из-за положительных результатов теста на коронавирус полузащитники Эдгар Бабаян и Агван Папикян, а также оператор и переводчик ФФА не поехали в Грузию. Таким образом, сборная Армении уехала в Грузию в следующем составе:
Вратари
Давид Юрченко - Шахтер (Караганда, Казахстан)
Григор Меликсетян - «Гандзасар-Капан»
Вардан Шахатуни - «Арарат-Армения»
Защитники:
Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)
Вараздат Ароян - «Тамбов» (Россия)
Андре Чалишер - Гётеборг (Швеция)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Сероб Григорян - «Пюник»
Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»
Андраник Восканян - «Ван»
Полузащитники
Георг Казарян - AEL (Лимассол, Кипр)
Аршак Корян – «Химки» (Россия)
Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)
Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Ангуло Вбеймар – «Гандзасар-Капан»
Акоп Акопян - «Урарту»
Соломон Удо - «Арарат»
Карен Мурадян - «Арарат» )
Нападающие
Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия)
Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)
Сборная Армении и делегация ФФА остановились в гостинице «Марриотт» в Тбилиси.
Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Армении Хоакина Капароса и полузащитника Геворка Казаряна состоится 14 ноября в 18:15 по ереванскому времени на стадионе «Динамо» в Тбилиси. В этот же день в 19:00 на стадионе «Динамо» состоится предматчевая тренировка сборной Армении.
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