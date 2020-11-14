Сборная Армении по футболу прибыла в Грузию

Сборная Армении и делегация ФФА прибыли в Грузию, где 15 ноября состоится матч 5-го тура 2-й группы С Лиги Наций УЕФА Грузия-Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Федерации футбола Армении.

К сожалению, из-за положительных результатов теста на коронавирус полузащитники Эдгар Бабаян и Агван Папикян, а также оператор и переводчик ФФА не поехали в Грузию. Таким образом, сборная Армении уехала в Грузию в следующем составе:

Вратари

Давид Юрченко - Шахтер (Караганда, Казахстан)

Григор Меликсетян - «Гандзасар-Капан»

Вардан Шахатуни - «Арарат-Армения»

Защитники:

Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)

Вараздат Ароян - «Тамбов» (Россия)

Андре Чалишер - Гётеборг (Швеция)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Сероб Григорян - «Пюник»

Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»

Андраник Восканян - «Ван»

Полузащитники

Георг Казарян - AEL (Лимассол, Кипр)

Аршак Корян – «Химки» (Россия)

Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)

Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Ангуло Вбеймар – «Гандзасар-Капан»

Акоп Акопян - «Урарту»

Соломон Удо - «Арарат»

Карен Мурадян - «Арарат» )

Нападающие

Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия)

Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)

Сборная Армении и делегация ФФА остановились в гостинице «Марриотт» в Тбилиси.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Армении Хоакина Капароса и полузащитника Геворка Казаряна состоится 14 ноября в 18:15 по ереванскому времени на стадионе «Динамо» в Тбилиси. В этот же день в 19:00 на стадионе «Динамо» состоится предматчевая тренировка сборной Армении.