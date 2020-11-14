Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Московского драматического театра, родным и близким народного артиста СССР, актера театра и кино Армена Джигарханяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актёра, светлого, удивительно одарённого и обаятельного человека.

Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю.

Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне», - говорится в соболезновании Президента России.