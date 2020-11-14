Минобороны РФ представило инфографику о размещении миротворцев в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ представило в виде инфографики данные о размещении блокпостов российских миротворцев в Нагорном Карабахе по состоянию на 14 ноября.

Как передает Арменпресс, в сообщении Минобороны РФ говорится, что 14 ноября на линии соприкосновения миротворческой миссии было установлено 12 наблюдательных пунктов.

«Завершено развертывание 9 наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг». 13 ноября подразделения 15-й миротворческой бригады развернули в этой зоне ответственности пять блок-постов.

13 ноября подразделения 15-й миротворческой бригады разместили три наблюдательных пункта в зоне ответственности «Север» - в Мартакертском районе.

14 ноября в этой зоне планируется завершить установку еще 5 наблюдательных пунктов. Режим прекращения огня сохраняется на всей линии соприкосновения", - сообщили в пресс-службе Минобороны.