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Президент Арцаха и Рустам Мурадов отметили важность создания условий для нормальной жизни населения

Президент Арцаха и Рустам Мурадов отметили важность создания условий для нормальной жизни населения

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял командующего миротворческими силами Российской Федерации в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. 

Как  передает Арменпресс,  Араик Арутюнян сделал запись об этом на своей странице в Facebook.

«В рамках консультаций с российскими миротворческими войсками, прибывшими в Арцах для мониторинга режима прекращения огня и направленных на прояснение вопросов, связанных с организацией и реализацией миротворческой миссии, сегодня я принял командующего российскими миротворческими войсками генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. 

В ходе встречи мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с размещением российских миротворческих сил, наблюдательными и гуманитарными функциями миротворческой миссии по обеспечению безопасности.

Стороны подчеркнули необходимость восстановления гражданской инфраструктуры в Арцахе и создания благоприятных условий для нормальной жизни населения, а также необходимость   активных шагов в этом направлении», - написал Араик Арутюнян.


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