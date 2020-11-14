Президент России наградил орденом Мужества экипаж сбитого Азербайджаном вертолета Ми-24
15:49, 14 Ноябрь, 2020
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества командира сбитого азербайджанскими вооруженными силами российского вертолета Ми-24 Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно) и раненого старшего лейтенанта Владислава Грязина.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента России.
«Президент Российской Федерации наградил орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно) за мужество и отвагу, проявленные на военной службе».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен