Президент России наградил орденом Мужества экипаж сбитого Азербайджаном вертолета Ми-24

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества командира сбитого азербайджанскими вооруженными силами российского вертолета Ми-24 Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно) и раненого старшего лейтенанта Владислава Грязина.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента России.

«Президент Российской Федерации наградил орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно) за мужество и отвагу, проявленные на военной службе».