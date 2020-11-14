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Эдмон Марукян представил дорожную карту действий, продиктованных сложившейся ситуацией

Эдмон Марукян представил дорожную карту действий, продиктованных сложившейся ситуацией

Л идер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян представил свою дорожную карту действий, вытекающих из нынешней ситуации в Армении. 

Как передает Арменпресс, Марукян представил этот план  в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Прежде всего  он отметил, что ни одна политическая сила не представила дорожную карту того, что необходимо делать. «Ну хорошо, Пашинян должен уйти, а что дальше?» - сказал он.

Марукян отметил, что люди говорят, что если Пашинян уйдет в отставку, в стране воцарится хаос. Однако он отметил, что предлагаемая ими программа исключает хаос. Затем лидер партии подробно изложил пункты своего плана действий; 

Пункт 1: премьер-министр уходит, парламент избирает временного премьер-министра и формируется переходное правительство - из людей, преуспевших в своих областях. 

Пункт 2: обеспечивается высокое качество армяно-российских отношений – обоюдонадежных. 

Пункт 3: инициирование переговоров по расплывчатым положениям подписанного между Арменией, Азербайджаном и Россией заявления с целью достижения проармянских решений.  Возобновление переговоров в рамках сопредседателей Минской группы для окончательного закрепления права Арцаха на самоопределение, реализацию, долгосрочную стабильность, мир и наличие сбалансированного соглашения, отражающего интересы Армении. 

Он подчеркнул, что все силы, которые говорят, что теперь можно вести переговоры и изменить подписанный документ, либо не знают, на каких условиях он был подписан, что очень плохо, либо знают, на каких условиях он был подписан, но в то же время они делают это заявление.

Пункт 4:   объединение потенциала Армения-Арцах-Диаспора. 

Пункт 5: стабилизация внутренней ситуации, прекращение столкновений, консолидация общества, прекращение раскольнических действий, призывов к насилию, полное исключение языка вражды. 

Пункт 6: восстановление и укрепление государственных институтов. Строгая координация правоохранительных органов, укрепление порядка в стране для обеспечения восстановления общественной безопасности. 

Пункт 7: надлежащее обеспечение нужд  убитых и раненых военнослужащих и их семей. 

Пункт 8: немедленное решение социальных потребностей арцахских армян (в том числе беженцев), восстановление условий жизни в Арцахе.

Пункт 9: координация эффективной борьбы с коронавирусом.

Пункт 10:   созыв конференции международных доноров: США, Китай, Россия, 27 стран ЕС, Иран, арабские страны и т. Д. Привлечение как минимум 1 миллиарда долларов для восстановления разрушенного сектора Армения-Арцах. 

Пункт 11: фундаментальные изменения в работе армянской дипломатической команды, переосмысление внешней политики, проведение инициативной политики с союзными и иными государствами,  инициирование защиты нарушенных прав Армении в международных судах. 

Пункт 12: разработка национальной перспективной программы восстановления экономики и армии, обеспечение устойчивого развития. 

Пункт 13: проведение свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов с обеспечением  равных условий.



Анна Григорян


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