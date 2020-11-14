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Президент Армен Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна

Президент Армен Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна

Президент Армении Армен Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной талантливого актера, режиссера, народного артиста Армена Джигарханяна. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает отдел по связям с общественностью аппарата президента РА.

 «Армянский народ потерял одного из своих величайших сыновей нашего времени. Армена Джигарханяна, талантливого актера, режиссера, народного артиста, директора Московского драматического театра, художественного руководителя, больше нет с нами.

Армен Джигарханян был уникальным человеком и актером, создавшим вокруг себя самобытную среду - в кино,  в театре и в человеческих отношениях.

Выйдя из армянской актерской школы, обогатив армянский театр и кино своими незабываемыми ролями, Джигарханян позже развил свою уникальную актерскую мастерскую  в русской культуре, став одним из известных деятелей советского  и российского кино,  основав и до конца своей жизни руководя Московским драматическим театром. 

Кончина  актера, режиссера, деятеля культуры и человека Джигарханяна - большая потеря как для Армении  и  России, а так и для мирового кинематографа и театрального мира. Я глубоко скорблю о смерти нашего талантливого соотечественника.

Я выражаю свои слова соболезнования и соболезнования его семье, родственникам, коллегам и поклонникам его искусства», - говорится в сообщении.


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