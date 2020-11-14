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Процесс опознания тел погибших продолжается: Министерство обороны

Процесс опознания тел погибших продолжается: Министерство обороны

Процесс опознания тел погибших в ходе боевых действий продолжается с использованием всех возможных современных средств.

Как  передает Арменпресс, Минобороны Армении сообщает, что параллельно с процессом, в районах боевых действий, с привлечением российских миротворческих сил и МККК, проводится поиск и обнаружение пропавших без вести, вывоз тел и обмен пленными.

Для уточнения  информации о военнослужащих или иных лицах, взятых в плен во время боевых действий или чье местонахождение  неизвестно, а  также иных лиц, необходимо связаться с сформированной рабочей комиссией по телефонам 81-35 и +374 12 28-89-80.


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