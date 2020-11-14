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МОНКС Армении обратилось в международные органы с требованием предотвратить культурный вандализм

МОНКС Армении обратилось в международные органы с требованием предотвратить культурный вандализм

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в эти находится в постоянном контакте с ЮНЕСКО и другими международными организациями, занимающимися защитой культурных ценностей, привлекая  их внимание на проблему угрозы армянскому историко-культурному наследию и археологическим памятникам в Арцахе.

Как  передает Арменпресс, Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщает, что на территориях, переходящих под контроль  Азербайджана, находится множество сооружений религиозного и гражданского значения, памятников, различных произведений искусства и древних памятников, сохранение которых находится под угрозой.

«Принимая во внимание нормы международного права о преднамеренном уничтожении ценностей культурного наследия, ранее принадлежавших Азербайджану (уже есть свидетельства вандализма в случае с церковью Святого ВсеспасителяКазанчецоц), а также случаев нарушения обязательств ООН и Совета Европы, Министерство образования, науки, культуры и спорта Арменииобратилось в международные организации, требуя оставаться верным выполнению возложенной миссии, предпринять активные и решительные шаги для предотвращения и осуждения проявлений азербайджанского вандализма», - говорится в заявлении.


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