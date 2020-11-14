Всеармянский фонд «Айастан» обещает опубликовать отчет

Всеармянский фонд «Айастан» обещает в ближайшие дни опубликовать отчет о расходах программы, осуществленной в течение этого периода.

Как передает Арменпресс, в Фонде заверяют, что работа продолжается.

«Благодаря вашим пожертвованиям оказывается гуманитарная помощь вынужденным переселенцам из Арцаха, нашим нуждающимся соотечественникам. Как независимая неполитизированная организация, мы предпочли хранить молчание в течение прошедшей недели, уважая память жертв, понимая боль и отчаяние нашего народа. Уверяем вас, что наша работа идет нормально, и в ближайшие дни будет опубликован отчет о расходах фонда и программах, реализованных за этот период», - сказали в Фонде.

Из-за беспрецедентного количества телефонных звонков и сообщений фонд в настоящее время не может немедленно ответить всем, прося их проявить терпение и обещая ответить на все электронные письма в течение следующих нескольких дней.

«Вместе мы продолжим укреплять нашу Родину», - говорится в заявлении.