Нельзя позволить гневу и беспокойству превратиться в политическую поляризацию. Армен Саркисян

В рамках консультаций, направленных на ознакомление с мнениями и взглядами общественности, президент Армен Саркисян встретился с руководителями ряда технологических компаний.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Мы переживаем тяжелые, эмоциональные дни, которые имеют решающее значение для нашего народа.Сердце и душа каждого из нас наполнены тревогой и трудностями, - сказал президент. - Это займет много времени. Но это всего лишь один из эпизодов в истории нашего народа, мы падаем не первый раз, но мы должны найти в себе силы встатьснова. Нам нужно подумать о том, что делать дальше».

Участники встречи задали президенту Саркисяну вопросы, в частности, о ситуации в стране, о будущем Арцаха, о трехстороннем документе по урегулированию карабахского конфликта. Комментируя подписанное заявление, президент отметил. «Есть документ о прекращении огня, нет Минской группы: это единственныйинститут, которому даны высокие полномочия для определения статуса Арцаха. Никто этого не изменит. Статус еще не определен, это просто прекращение огня, поэтому процесс должен быть возвращен в Минскую группу в срочном порядке. Все вопросы должны быть обсуждены, надо заставить Азербайджанвернуться в Минскую группу».

Отвечая на один из вопросов, президент Саркисян подчеркнул, что в настоящее время перед нами стоит проблема сохранения стабильности в стране. «Нельзя допустить, чтобы споры, гнев, внутренние порывы превратились в механические шаги. Для меня в данный момент важный вопрос - не позволить гневу, депрессии, тревоге превратиться в политическую поляризацию и конфликт».

Президент считает недопустимыми любое столкновения и насилие. "Каждый – самый хороший и самый плохой человек – заслуживает того, чтобы жить и быть услышанным. Никто не позволил никому взять на себя карательную функцию. Это не разрешено. И это должно быть с обеих сторон. У государства, у правительства в лице правоохранительных органов есть обязанности, они не должны допускать таких вещей», - сказал президент.

Президент республики считает важным анализ допущенных ошибок и упущений в работе по укреплению страны. «Если мы проанализируем, какие ошибки мы сделали, где их источники, мы сможем прийти к правильному выводу, а затем, если у нас будет столько терпимости и уважения друг к другу, мы сядем вместе и подумаем о нашем видении и стратегии. Под видением я имею в виду не список хороших, красивых пожеланий, а ясную идею - перенестись через 20 лет, чтобы оценить, каким будет мир, регион, где будут наши соседи, где должны бытьмы».

Он подчеркнул, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны, в частности, выделив инициативу АТОМ, направленную на развитие науки и технологий в стране. «Сегодня у нас есть потенциал, чтобы стать высокотехнологичной страной, но мы пока ничего не делаем для этого», - сказал Армен Саркисян. Когда мы в Ереване думаем о реализации программы АТОМ, то это не только для того, чтобы открыть рабочие места, чтобы только развивать науку. Это делается и для того, чтобы иметь сильную армию, потому что эта армия - больше не солдаты. Мы должны стать маленьким, но могущественным государством 21 века. Мы должны думать о национальном единстве. Диаспора пришла на помощь, люди отправляли деньги в Всеармянский фонд «Айастан», но как вы думаете, это выход? Нет. Каждый армянин Диаспоры должен считать эту страну своим домом. Поэтому мы должны устранить все препятствия. Кто сказал, что наши лучшие талантливые дети, добившиеся успеха в бизнесе, политике, образовании в Германии, Франции, во всем мире, не должны иметь права приехать сюда, чтобы стать министром, только потому, что они должны прожить здесь 4 года и быть гражданином. Наш самый большой ресурс - это наши люди. Мы должны создать все возможные условия, чтобы молодые талантливые армяне, получившие образование и получившие опыт за границей, приехали и помогли Армении».

По словам президента, Армения, будучи маленькой страной, должна открыться миру, завести новых друзей и иметь новые возможности. «Давайте откроемся для Диаспоры, для мира. Хорошо работая, в этом миремы можем найти новых друзей, найти новые связи и баланс. Возможностидля этого есть ".