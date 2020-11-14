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Армен Джигарханян - потрясающий, великий актер

Армен Джигарханян - потрясающий, великий актер

В связи со смертью Армена Джигарханяна,возможно,у дома армянского актера будет установлена мемориальная доска.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, глава комитета по культуре и связям с общественностью Мосгордумы Евгений Герасимов сказал, что переименование чего-либо в честь актера будет зависеть от поступивших предложений.

«Очень жаль, что за последние годы на его долю выпало  много испытаний, но Джигарханян - потрясающий, великий актер. У него не было такой роли, за которую было бы стыдно», - сказал Герасимов.

Он отметил, что ему посчастливилось работать с актером в одном театре, а иногда и на одной сцене.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на рассвете 14 ноября на   86 году жизни.

 

Подготовила Лилит Демурян


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