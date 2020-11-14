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За прошедшие сутки из России в Армению вылетели 20 военно-транспортных самолетов Ил-76

За прошедшие сутки из России в Армению вылетели 20 военно-транспортных самолетов Ил-76

За прошедшие сутки 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России вылетели из России в Армению.

Как  передает Арменпресс, Минобороны России сообщает, что в Армению отправлено более 20 большегрузных автомобилей с прицепом и более 170 миротворцев.

Выполнение миротворческих задач и координация мероприятий по мониторингу ситуации в зоне конфликта осуществляется Национальным центром управления обороны РФ в круглосуточном режиме.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Али подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября, с  01:00 часов,  российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. В целом планируется задействовать 1960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц техники и спецтехники.


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