Умер Армен Джигарханян
10:45, 14 Ноябрь, 2020
Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.
Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил представитель Театра Джигарханяна.
Печальная новость пришла на рассвете.
Армен Джигарханян родился в 1935 году.
Актер Драматического театра им. Маяковского (1969 - 1996) Армен Джигарханян - основатель и президент Московского драматического театра Джигарханяна(с 2015г.).
Джигарханян снялся в фильмах «Здравствуй, это я», «Новые приключения неприкасаемых», «Собака садовника» и многих других.
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