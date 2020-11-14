Умер Армен Джигарханян

Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил представитель Театра Джигарханяна.

Печальная новость пришла на рассвете.

Армен Джигарханян родился в 1935 году.

Актер Драматического театра им. Маяковского (1969 - 1996) Армен Джигарханян - основатель и президент Московского драматического театра Джигарханяна(с 2015г.).

Джигарханян снялся в фильмах «Здравствуй, это я», «Новые приключения неприкасаемых», «Собака садовника» и многих других.