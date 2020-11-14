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Умер Армен Джигарханян

Умер Армен Джигарханян

 Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.

Как  передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил представитель Театра Джигарханяна.

Печальная новость пришла на рассвете.

Армен Джигарханян родился в 1935 году.

Актер Драматического театра им. Маяковского (1969 - 1996) Армен Джигарханян - основатель и президент Московского драматического театра Джигарханяна(с 2015г.).

Джигарханян снялся в фильмах «Здравствуй, это я», «Новые приключения неприкасаемых», «Собака садовника» и многих других.


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